Nicht nur Mimi: Das sind die «Bachelor in Paradise»-Wiederholungstäter

Ab Dienstag, 4. November, öffnet bei RTL+ das Paradies wieder seine Türen: Ehemalige «Bachelorette»– und «Bachelor»–Teilnehmerinnen und –Teilnehmer wagen erneut in einer Datingshow den Versuch, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Im Spin–off «Bachelor in Paradise» stürzen sich die Singles wieder ins Flirtabenteuer und dürfen Rosen verteilen. Auch wenn es mit der grossen Liebe nicht geklappt hat, haben drei Kandidatinnen und ein Kandidat offenbar gute Erfahrungen in dem Format gemacht, denn sie gehen als Wiederholungstäter in die Kuppelshow, in der «Bachelor»–Legende Paul Janke (44) als Barkeeper und Ratgeber mit dabei ist.
Mimi
Michelle «Mimi» Gwozdz (31) aus Köln schreibt bei Instagram: «Wer hätte es gedacht: Ich hatte Sehnsucht nach Paul Janke und hab mich kopfüber ins nächste ‹Bachelor in Paradise›–Abenteuer gestürzt. Ob ich bei meiner Ehrenrunde endlich den Richtigen gefunden habe, seht ihr ab dem 4.11.»
2021 nahm sie an «Der Bachelor» teil und bekam von Niko Griesert (35) die letzte Rose. Zum Happy End kam es nicht, abseits der Kamera kam Griesert mit der verschmähten Michèle de Roos zusammen. Mimi nutzte ihre TV–Bekanntheit, um sich in weiteren Formaten zu zeigen, darunter «Promi Big Brother» oder «Temptation Island VIP». An letzterem nahm sie mit Yannick Syperek teil, den sie bei «Bachelor in Paradise» wiedergetroffen hatte und mit dem sie danach eine Beziehung führte. Diese endete jedoch kurz nach «Temptation Island».
Max
Ein Jahr nach seiner Teilnahme an «Die Bachelorette» 2021 war Max (35) bei «Bachelor in Paradise» dabei. «Da hat es leider nicht geklappt und jetzt bin ich wieder dabei», erklärt er in seinem Vorstellungsvideo. Mit seinem Charme und seinem grossen Herz will der Stuttgarter die Frauen bei seinem zweiten Versuch überzeugen.
Janine Christin
«Alle guten Dinge sind drei», berichtet Janine Christin Wallat (30) aus Norderstedt in einem Instagram–Beitrag, der auf ihre erneute Teilnahme aufmerksam machen soll. Sie buhlte 2018 um das Herz des «Bachelors», doch auch ein Liebesbrief konnte Daniel Völz (40) nicht überzeugen. Bei «Bachelor in Paradise» 2019 musste sie ebenfalls ohne Rose die Heimreise antreten.
Judith
«Wer hätte das gedacht, ich hab‹s tatsächlich getan – und mich ins zweite ›Bachelor in Paradise'–Abenteuer gestürzt», berichtet Judith (30) aus Köln ihren Instagram–Followern. «Zwischen Sonne, Palmen und ganz viel Herzklopfen hab ich mich gefragt: Kann man im Paradise wirklich die wahre Liebe finden?» Die Kandidatin nahm an «Der Bachelor» 2020 mit Rosenkavalier Sebastian Preuss (35) teil, es folgte 2021 der erneute Versuch bei «Bachelor in Paradise». Dort gab es im Finale für die 30–Jährige einen Korb von Kandidat David, der lieber die Gewinnsumme mit nach Hause nahm.