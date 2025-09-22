«Nicht selbst aktiv»: Angela Merkel verzichtet auf Social Media

Website als Kontaktmöglichkeit

«Ich selbst informiere mich über Zeitungen, TV–Sendungen und lese Online–Medien», erklärt sie in dem Gespräch. «Meine Informationsquelle sind nicht die sozialen Medien.» Zudem sei sie auch «nicht selbst aktiv auf X oder TikTok oder Instagram». Die Altkanzlerin setzt auf ihre Website, wenn sie sich zu Themen äussern will. «Wenn mal irgendwas ist, wo ich mich äussere, dann merkt man auch, dass die Bürger diese Website schon ganz gut finden und sie nutzen.» Dort könne sich auch jeder an sie wenden, betont Merkel.