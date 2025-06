Nicht «Terminator»: Für diesen Film sackte Arnie die meiste Kohle ein

Auch heute noch sehen wohl die meisten Kinofans in der «steirischen Eiche» Arnold Schwarzenegger (77) vor allem einen Actionstar. So liegt auch die Vermutung nahe, dass der heute 77–Jährige mit Werken wie der «Terminator»–Reihe, «Eraser» oder «Total Recall» das meiste Geld verdient haben könnte. Weit gefehlt. In der Talkshow «Watch What Happens Live» enthüllte Arnie jetzt, dass die 1988 erschienene Komödie «Twins – Zwillinge» für ihn einen geradezu unfassbar anmutenden Gehaltsscheck von über 40 Millionen US–Dollar bedeutet hat. So kam es zu dem gewaltigen Verdienst.