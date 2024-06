Nichts wie weg: Das sind die besten Reiseziele im Juni

Ein weiteres Highlight in der Rioja im Juni sind Weinproben und Besichtigungen renommierter Weingüter. Die Region ist weltbekannt für ihre hochwertigen Weine und viele Weingüter bieten Führungen an, die einen Blick hinter die Kulissen der Weinproduktion ermöglichen. Besonders erwähnenswert sind die Bodegas Marqués de Riscal und Ysios: Marqués de Riscal ist eines der ältesten Weingüter der Region mit erstklassigen Weinen, hat aber eine der modernsten Fassaden Spaniens, die von Stararchitekt Frank Gehry (95) entworfen wurde. Weniger extrovertiert ist dagegen die Architektur der Bodegas Ysios, deren Kellereingang eher an eine Kirche erinnert. Insgesamt sind in Rioja mehr als 500 Weinkellereien ansässig, rund 80 davon öffnen ihre Türen für Besucher. Wer also im Juni Entspannung, Natur und guten Wein sucht, wird in der Rioja fündig.