Nick Jonas soll KISS-Star Paul Stanley verkörpern

Gesangstraining für die Paul–Stanley–Stimme

Nick Jonas soll auch die Gesangsparts selbst übernehmen und stellt sich damit der Herausforderung, Stanleys quasi unnachahmbare, kraftvolle Stimme nachzumachen. Dafür bringt er aber gute Voraussetzungen mit: Bekannt wurde er als Mitglied der Popgruppe Jonas Brothers, inzwischen ist er aber auch am Broadway in mehreren Rollen in Erscheinung getreten, darunter «Les Misérables», «Hairspray» und «How to Succeed in Business Without Really Trying». Als Schauspieler bewies er sein Können unter anderem in der Mixed–Martial–Arts–Serie «Kingdom».