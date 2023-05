Nico Santos: Das war sein grösstes Highlight der letzten drei Jahre

Eines seiner absoluten Highlights in den letzten drei Jahren sei die Hochzeit mit seiner Frau gewesen. «Das ging einerseits schnell, weil wir seit drei Jahren zusammen sind, fühlt sich aber andererseits schon sehr vertraut an, weil wir uns schon über zehn Jahre kennen. Wir ergänzen uns sehr gut, sind uns in vielem sehr ähnlich - und ich ruhe mehr in mir selbst, seitdem ich meine Frau an meiner Seite habe», schwärmt der Musiker im Interview. Zwei weitere seiner persönlichen Highlights seien «die vielen Konzerte und Momente, die ich mit meinen Fans erleben durfte - und ‹Sing Meinen Song›».