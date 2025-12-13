Nico Santos ist stolz: Anne Mosters gewinnt «The Voice of Germany»

Santos hatte seinen Triumph aber bereits vor dem Staffelstart gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news angekündigt. Selbstbewusst erklärte er: «Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Das heisst: Ich werde der Sieger–Coach sein. Aller guten Dinge sind drei.» Seit seinen Anfängen in der Castingshow sei er «auf jeden Fall bestimmter geworden – und vielleicht auch ein wenig strenger.»