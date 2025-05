Nicolas Cage über «The Surfer»-Dreh: «Ich hätte sterben können»

Er surft lieber auf der Welle des Lebens: In seinem aktuellen Kinofilm «The Surfer» spielt Nicolas Cage (61) einen Geschäftsmann, der in seine australische Heimatstadt zurückkehrt, in der Hoffnung, seinen Traum zu erfüllen, das Strandhaus zurückzukaufen, in dem er aufgewachsen ist, um hier mit seinem Sohn zeitlebens in den Sonnenuntergang zu surfen. So viel zur Theorie. Doch nicht nur eine Gruppe einflussreicher Einheimischer hindert ihn auf der Leinwand daran, Wellen zu reiten.