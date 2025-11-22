Nicolas Sarkozy: Das verrät er über seine Zeit im Gefängnis

Nicolas Sarkozy war zwischen 2007 und 2012 Präsident Frankreichs. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hatte er sich bereits wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Zusammen mit seiner Frau Carla Bruni (57) wurde er unter anderem in einem Pariser Restaurant gesehen. Dabei gab es laut der britischen Zeitung «Daily Mail» auch Applaus für den 70–Jährigen. Als Sarkozy aufstand, um zu gehen, sollen andere Gäste angeblich geklatscht sowie «Bravo» und «Gerechtigkeit» gerufen haben.