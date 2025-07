Nicole Kidman: Gewagter Auftritt bei Paris Fashion Week

Nicole Kidman ist eine vielfach preisgekrönte Schauspielerin. Unter anderem wurde sie für ihre Rolle in «The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit» 2003 als beste Hauptdarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet. Golden Globes gab es etwa für «To Die For», «Moulin Rouge», «The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit», «Big Little Lies» und «Being the Ricardos».