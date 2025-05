Nicole Kidman: Stilvoll und BH-los zur Serien-Premiere in L.A.

Ob Superstar Nicole Kidman (57) mit diesem Outfit Probleme in Cannes bekommen hätte? Zur Premiere der zweiten Staffel ihrer Serie «Nine Perfect Strangers» am Donnerstagabend in Los Angeles erschien die Australierin gewohnt stilvoll. Sie setzte bei ihrem Auftritt im eng geschnittenen, schwarzen Glitzer–Anzug aber auf einen BH–freien Look und zeigte somit viel Haut. Dieses Jahr ist das bekanntlich nicht gerne gesehen bei dem Filmfestival an der Côte d'Azur – dafür umso mehr in L.A.