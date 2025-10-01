Nicole Kidman und Keith Urban: Angeblich neue Frau im Spiel

«Ihre Trennung wird dramatisch. Nicole wollte die Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre», zitiert das Magazin eine anonyme Quelle. «Doch es sieht so aus, als sei Keith längst weitergezogen.» Das Klatschportal TMZ spricht sogar davon, dass Urban bereits eine neue Frau an seiner Seite habe. «Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist», zitiert die Seite aus Kidmans Umfeld. In Nashville wisse jeder Bescheid.