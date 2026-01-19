Nicole Kidmans Ex Keith Urban: Sängerin widerspricht Dating-Gerüchten

Karley Scott Collins: Daher kennt man die Sängerin

Bei der Neuen sollte es sich laut «Daily Mail» um Karley Scott Collins handeln. Die Sängerin war mit Keith Urban im letzten Jahr als Voract bei dessen Tour «High and Alive» dabei. Bereits im Sommer 2024 hatte die aufstrebende Songschreiberin mit dem älteren Kollegen den Song «Write One» aufgenommen. Urban soll ihr auch einen Auftritt bei der legendären Radiosendung «Grand Ole Opry» in Nashville vermittelt haben. Collins war davor schon mit Country–Legende Willie Nelson (92) aufgetreten.