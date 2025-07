Nicole Scherzinger über mögliches Comeback der Pussycat Dolls

«Sag niemals nie», deutete die Sängerin, die von 2003 bis 2010 Teil der Pussycat Dolls war, in dem Gespräch an. Aktuell sei sie jedoch mit der Broadway–Produktion «Sunset Boulevard» ausgelastet, in der sie die Rolle der exzentrischen Diva Norma Desmond spielt. «Aber wer weiss, was die Zukunft bringt», so Scherzinger weiter.