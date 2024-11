Niederlage gegen ProSieben: Diese Strafe bekommen Joko und Klaas

Mit vier Vorteilen ins Finale

Mit vier Siegen in sechs Spielen und damit vier Vorteilen gingen Joko und Klaas also eigentlich recht gut aufgestellt in das grosse Finale. Im Spiel «Hätte hätte Wörterkette» erhielten die beiden ein Start– und ein Zielwort und eine Kategorie wie Obst und Gemüse oder Länder. Innerhalb der beiden Wörter müssen sie dann abwechselnd Wörter nennen, die mit dem jeweiligen letzten Buchstaben des vorherigen Wortes beginnen und so zum Zielwort gelangen. Pro Wort gibt es einen Punkt – in fünf Runden müssen 38 Punkte erlangt werden.