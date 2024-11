Nikeata Thompson: «Ich habe vieles ausgehalten und weggeschoben»

Viele kennen Sie vor allem aus «Germany's next Topmodel». Nervt es Sie manchmal, wenn Sie vor allem mit diesem Format in Verbindung gebracht werden?

Thompson: Heidi hat vor vielen Jahren Potenzial in mir gesehen und mir die Möglichkeit gegeben, meine Tätigkeit als Coach auch vor der Kamera zu zeigen. Dadurch hat sie mir Sichtbarkeit geschenkt, die mir Türen in meiner weiteren Karriere geöffnet hat. Dafür bin ich und werde ich ihr immer sehr dankbar sein. Ich glaube, die Menschen verstehen manchmal nicht, was für eine Powerfrau Heidi eigentlich ist. Sie hat es geschafft, sich sowohl in Deutschland als auch in den USA eine erfolgreiche Karriere aufzubauen – und das über Jahre hinweg. Wenn man mich also fragt, ob ich genervt davon bin, mit «GNTM» in Verbindung gebracht zu werden, dann ist meine Antwort ein klares Nein.