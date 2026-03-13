Nina Chuba singt neuen Titelsong für «Die Pfefferkörner»

Nina Chubas Karriere startete einst in der Kinderserie

«Es ist ein echter Full–Circle–Moment für mich, im Vorspann zu hören zu sein», erklärt Chuba im Interview mit dem NDR. Gemeinsam mit Produzent Flo August habe sie «der legendären Melodie einen zeitgemässen Touch verliehen, ohne ihren unverwechselbaren Kern zu verlieren», so Chuba. Sie erinnere sich gerne zurück an «intensive Drehtage, starken Teamzusammenhalt und grossen Stolz, Teil einer Serie gewesen zu sein, die so viele Kinder begleitet hat». ‹Die Pfefferkörner› seien der erste Schritt ihrer Karriere gewesen «und dafür bin ich sehr dankbar.» Am besten gefalle der Rapperin, dass die Serie «durch ihre lange Geschichte generationsübergreifend wirkt».