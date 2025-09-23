Nina Dobrev und Zac Efron: Das ist dran an den Liebesgerüchten

Dobrev durchlebe derzeit eine Phase der Neuorientierung nach dem Ende ihrer Beziehung zu dem Olympiasieger. Die Unterstützung ihres Umfelds zeige bereits Wirkung: «Sie hat wirklich viel Liebe und Unterstützung gespürt. Alle haben ihre Stimmung gehoben und sie ist nach einer Auszeit nach ihrer Trennung an einem besseren Ort.» Vor rund zwei Wochen machte die Meldung die Runde, Dobrev und White hätten ihre Verlobung aufgelöst und sich nach sechs Jahren als Paar getrennt.