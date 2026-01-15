Nino de Angelo: Strafbefehl gegen Sänger erlassen

Das sind die Vorwürfe

Zuvor hatte RTL darüber berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Musiker laut dem Sender unter Berufung auf Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann «vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Sachbeschädigung und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen» vor. Sie fordert demnach eine Freiheitsstrafe zur Bewährung und eine Sperre für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis.