Nintendo Switch 2: Keine Nintendo-Konsole hat sich so schnell verkauft

Erhältlich ist die Nintendo Switch 2 in Deutschland zu einem regulären Verkaufspreis von 469,99 Euro. Im Bundle mit dem Launch–Titel «Mario Kart World» steigt der Preis auf 509,99 Euro. Separat kostet das Spiel in physischer Form 89,99 Euro und digital 79,99 Euro. Daneben ist unter anderem bereits eine jeweils «Nintendo Switch 2 Edition» genannte Fassung der Abenteuer–Hits «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» und «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» erhältlich. Für den 17. Juli plant Nintendo zudem die Veröffentlichung von «Donkey Kong Bananza».