No Angels liefern Hymne für den RTL-Spendenmarathon 2025

Ein Zeichen der Hoffnung

Zum Inhalt des Songs erklärt Jessica Wahls: «Viele Menschen fühlen sich überfordert und geben ihre Hoffnung auf. Mit unserem Song möchten wir ein kleines Zeichen setzen und sagen: Es gibt sie noch, die Hoffnung». Nadja Benaissa wünscht sich, «dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen». Lucy Diakovska verrät zudem über die Arbeit am Song: «Wir haben uns gefühlt wie vor 25 Jahren bei ‹Daylight in your Eyes›. Jede von uns kann sich so sehr mit dem Song identifizieren – heute natürlich mit einer ganz anderen Perspektive, Energie und Sicht auf das Leben als damals – aber mindestens genauso intensiv.»