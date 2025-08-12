Noah Centineo soll den jungen «Rambo» spielen

Sylvester Stallone, der ikonische Darsteller des muskelbepackten Veteranen, soll nicht an dem Projekt beteiligt sein. Wie es aus Produktionskreisen heisst, wurde der Actionstar jedoch über Centineos mögliche Besetzung informiert. Stallone verkörperte John Rambo ab 1982 in insgesamt fünf Filmen und machte die Figur zu einem der bekanntesten Actionhelden der Kinogeschichte. David Morrells Originalroman «First Blood» bildete die literarische Vorlage für den ersten Film. Das neue Projekt soll die Geschichte des Kriegsveteranen während des Vietnamkriegs erzählen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2026 in Thailand beginnen.