Noah Wyle verrät: So steht es um die Zukunft von «The Pitt»

Die zweite Staffel der hochgelobten HBO–Max–Serie «The Pitt» ist noch nicht einmal vollständig veröffentlicht worden, da fragen sich die Fans bereits, wie es mit dem Krankenhausdrama weitergehen wird. Im Rahmen des UK–Starts des Streamingdienstes, der dort erst am 26. März und damit über zwei Monate nach dem Launch in Deutschland erfolgt, stand «The Pitt»–Hauptdarsteller, –Drehbuchautor und –Produzent Noah Wyle (54) nun Rede und Antwort. Und was Dr. Michael «Robby» Robinavitch dort laut «The Hollywood Reporter» zu sagen hatte, ist alles andere als eine bittere Pille für die Anhänger.