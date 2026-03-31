Noch dieses Jahr: Asien bekommt eigenen «Eurovision Song Contest»

Gemischte Reaktionen in den sozialen Medien

Bei der Fangemeinde des ESC stösst die Bekanntgabe auf gemischte Gefühle. Während einige die Expansion des Formats mit Spannung erwarten, reagieren andere Nutzer auf Instagram mit deutlicher Skepsis. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum ersten April äusserten einige Kommentatoren zunächst die Vermutung, dass es sich bei der Nachricht um einen verfrühten Aprilscherz handeln könnte. In den Kommentarspalten wird zudem immer wieder die Frage aufgeworfen, warum der Wettbewerb nicht schlicht «Asiavision» genannt wird.