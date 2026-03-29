Norwegens Prinzessin Astrid im Krankenhaus: Palast gibt Update

Wichtige Stütze für Norwegens Monarchie

Prinzessin Astrid gilt als eine der wichtigsten Stützen der norwegischen Monarchie. Erst im Februar feierte sie ihren 94. Geburtstag und gab dem Sender NRK ein bemerkenswert offenes Interview über ihr Alter. Dabei zeigte sie sich gewohnt humorvoll und reflektiert: «Ich sitze im Sessel und so, aber es sind ja die Beine, die versagen, und nicht so sehr der Kopf, also erinnere ich mich ja an Dinge.»