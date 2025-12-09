Norwegische Royals: Rund um Nobelpreisvergabe im Dauereinsatz

Mette–Marit am Mikrofon

Der Palast veröffentlichte am Dienstagvormittag Einblicke in die Veranstaltung, die Mette–Marit im Publikum, aber auch in einem Stuhl sitzend am Mikrofon zeigen. Denn die Kronprinzessin las aus dem Prolog des Buches «Stargate. Eine Weihnachtsgeschichte» der norwegischen Schriftstellerin Ingvild H. Rishøi (47) vor. «Der Leseklub ist einer der beliebtesten Podcasts des NRK, und in der Kulturkirche Jakob hatte man die Hörer eingeladen, vor Weihnachten an einer vierstündigen gemeinsamen Lesung teilzunehmen, bei der das gesamte Buch ‹Stargate. Eine Weihnachtsgeschichte› unter anderem von der Autorin selbst, Schauspielern und den Moderatoren des Podcasts vorgelesen wurde», teilte das Königshaus mit. Die Kronprinzessin eröffnete die Lesung mit dem Vorwort.