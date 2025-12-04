Not-OP? Herzogin Meghans Vater soll sich auf Intensivstation befinden

Der Gesundheitszustand des 81–Jährigen ist seit Jahren fragil. Kurz vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry im Mai 2018 erlitt er zwei Herzinfarkte, die ihm die Reise von Los Angeles nach London unmöglich machten. König Charles übernahm damals die Rolle des Brautvaters und führte Meghan einen Teil des Weges zum Altar in der St.–Georges–Kapelle in Windsor. Eine Geste, für die Markle dem König «für immer dankbar» sei.