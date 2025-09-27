Not-OP: Juliette Schoppmann meldet sich bei ihren Fans

Zuvor hatte Juliette Schoppmanns Ehefrau Tahnee (33) ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben, dass Schoppmann im Krankenhaus liegt. In einem Video aus der Klinik erklärte sie: «Meine Frau hatte gestern Nacht noch 'ne weitere Not–OP.» Zudem hatte Tahnee verkündet, dass sie einige geplante Auftritte verschieben müsse. Sie wolle sich jetzt um ihre Frau kümmern, so die Comedienne. Weitere Details über die Operation von Schoppmann sind unterdessen nicht bekannt.