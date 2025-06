Not-OP: Sohn von Anna-Maria Ferchichi und Bushido schwer verletzt

Passiert ist der Unfall in Ras al Khaimah, einer Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie Ferchichi zuvor in einer Story erklärte. Dort waren sie im Familienurlaub. Vor Ort sei die Wunde zunächst verschlossen worden, damit Djibi zur Operation nach Dubai konnte, wo die Familie lebt, erklärte die besorgte Mutter in weiteren Storys. Unter anderem teilte sie ein Bild aus dem Krankenwagen. Sie schrieb zudem: «Sowas wie heute wünsche ich keinem.» Der Vorfall habe sie wissen lassen, «wie schnell alles umschlagen kann». Über ihren Sohn sagte sie: «Er hat grosses Glück gehabt.»