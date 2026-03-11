NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist wieder Vater geworden

Nordrhein–Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) und seine Ehefrau Katharina (38) freuen sich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Der CDU–Politiker teilte die frohe Botschaft über die sozialen Netzwerke mit seinen Followern und heisst eine weitere Tochter in der Familie willkommen.
Am Mittwochvormittag veröffentlichte Wüst auf Instagram ein Foto einer Zeichnung, die offenbar von seiner älteren Tochter Philippa stammt. Das Bild zeigt eine idyllische Szene mit einem Baum, einem Haus und drei Personen. Dazu schrieb Wüst: «Am Feuer sitzen. Nah beieinander. Vielleicht ist Familie genau das: ein kleines Lagerfeuer, um das man zusammenkommt. Es spendet Wärme, Licht, Geborgenheit – und einen Platz für alle.» Und: «Jetzt sitzt die kleine Schwester mit am Feuer.»
So soll die Tochter von Hendrik Wüst heissen
Die «Bild»–Zeitung will erfahren haben, dass das Mädchen den Namen Clementine trägt. Unter dem Post sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche von Bürgerinnen, Bürgern und Weggefährten, die der Familie alles Gute für die Zukunft wünschten.
Hendrik und Katharina Wüst sind seit 2019 verheiratet. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam die erste Tochter, Philippa, zur Welt. Im Dezember 2025 machte der CDU–Politiker die erneute Schwangerschaft seiner Ehefrau auf Instagram öffentlich.