Nun auch Sinéad O'Connors Erben: Diese Musiker wehren sich gegen Trump

Laut «The Guardian» sind neben O'Connors Hit «Nothing Compares 2 U», der übrigens von Prince (1958–2016) geschrieben und bereits 1985 von seiner Band The Family veröffentlicht wurde, auch Songs wie «Dancing Queen» von ABBA, «Ring of Fire» von Johnny Cash (1932–2003) und «Suspicious Minds» von Elvis Presley (1935–1977) bei Trumps Wahlkampf–Auftritt am 24. Februar gespielt worden, der sich aktuell um die republikanische Nominierung für die US–Präsidentschaftswahl bewirbt.