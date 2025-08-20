Nur Freunde? Zoë Kravitz und Austin Butler strahlen bei Premiere

Der gemeinsame Auftritt sorgt erneut für Liebesgerüchte: Auf einem Foto legt Butler den Arm um seine Kollegin, beide lächeln einander an. Dem Promiportal «TMZ» zufolge stellten jedoch mehrere Quellen schon vor einem Monat klar, dass sie nur befreundet seien. Im April hiess es dagegen in der Boulevardzeitung «The Sun», zwischen ihnen stimme die Chemie auch abseits der Kameras, sie hätten ihrem Verhältnis aber noch kein Label gegeben.