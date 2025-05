Nur Gerüchte: Eric Philippi und Michelle «nach wie vor zusammen»

«Danke für eure ganzen Berichte, wir sind nach wie vor zusammen»

Am 6. Mai meldete sich Philippi aus dem Studio. Dort habe er die letzten Wochen verbracht «und dachte, ich brauche mal ein bisschen Abstand von Social Media und dem ganzen Trara». Eigentlich habe er sich auch heute nicht melden wollen, es sei ihm allerdings ein Anliegen, da seit mehreren Stunden die Telefone nicht mehr still stehen wollten, wie er erzählt.



Es sei das Gerücht aufgekommen, dass er und Michelle sich getrennt hätten. «Um das direkt einmal zu dementieren: Danke für eure ganzen Berichte, wir sind nach wie vor zusammen. Lieben uns, halten uns. Und nur, weil wir unsere Leben nicht 24/7 in Social Media breittreten, bedeutet das nicht, dass wir uns getrennt haben oder irgendwas nicht okay ist», stellt Philippi klar.