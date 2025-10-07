Nur in Strumpfhosen: Demi Lovato zeigt, wie praktisch sexy sein kann

Neues Album, neue Demi Lovato?

Erst im Juli hatte sich die 33–Jährige nach einer längeren Auszeit auf Instagram zurückgemeldet. Für Aufmerksamkeit sorgte dabei vor allem ihr verändertes Aussehen: Sie zeigte sich in einem rückenfreien Satinkleid und Christian–Louboutin–Heels, begleitet von der Caption «I‹m not so sure, I›ve never felt like this before» – eine Zeile aus einem neuen Song mit dem Titel «Fast», auf Deutsch etwa: «Ich bin mir nicht so sicher, ich habe mich noch nie so gefühlt». Fans bemerkten zudem ihre deutlich schlankere Figur und ein markant verändertes Gesicht.