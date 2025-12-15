Nur Monate vor der Tragödie: Rob Reiner strahlt mit Familie auf Event

«Es war kein Vergnügen»: Nick Reiner sprach über Drogenprobleme

Nick hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenprobleme gesprochen. In einem Interview mit dem «People»–Magazin berichtete er 2016, er sei um seinen 15. Geburtstag herum erstmals in einer Entzugsklinik gewesen, danach seien 17 weitere Aufenthalte in ähnlichen Einrichtungen gefolgt. Zeitweise sei er obdachlos gewesen: «Ich war obdachlos in Maine. Ich war obdachlos in New Jersey. Ich war obdachlos in Texas. Ich habe Nächte auf der Strasse verbracht, wochenlang. Es war kein Vergnügen», sagte er.