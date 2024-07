Nur neun Monate nach Mavie: Neymar verkündet Geburt seiner Tochter

Neymar wird innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal Vater

«Helena, 3. Juli 2024», schrieb der Fussball–Profi am 20. Juli schlicht auf Instagram, und zeigt dazu eine Reihe von Bildern seiner kleinen Tochter, die offenbar kurz nach der Geburt im Krankenhaus entstanden sind. So hat Neymar auf einem der Fotos seinen Arm um Sohn Davi Lucca gelegt, während die beiden durch eine Glasscheibe auf die kleine Helena schauen, die in einem Kinderbett im Krankenhaus liegt. Auf einem anderen Bild hat Davi sein Geschwisterchen im Arm und sitzt in einem Sessel. Ein niedliches Video zeigt das Kind zudem schlafend.