Oasis ehren Ozzy Osbourne im Wembley-Stadion

Der 76–jährige Rockstar war am Dienstag verstorben, wie seine Familie in einem bewegenden Statement bestätigte. «Mit mehr Trauer, als blosse Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist», hiess es in der Erklärung von Ehefrau Sharon und den Kindern Jack, Kelly, Aimee und Louis.