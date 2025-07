Oasis-Fans stürmen Absperrungen bei Konzerten

Polizei meldet 15 Festnahmen

Bei den ersten beiden Konzerten am Freitag und Samstag wurden insgesamt 15 Personen festgenommen, wie die Manchester Police laut «Mirror» mitteilte. Sechs Festnahmen erfolgten am ersten Abend, neun weitere am Samstag. Die Vorwürfe reichen von gefälschten Akkreditierungen bis hin zu Körperverletzung.



Wegen der Sicherheitsmassnahmen gelang es keinem der Eindringlinge, tatsächlich in den Konzertbereich zu gelangen. Die hohen Zäune und starke Sicherheitspräsenz schreckten die Fans ab. Stattdessen versammelten sich grosse Menschenmengen auf dem «Gallagher Hill», nachdem sie herausgefunden hatten, dass die riesigen Bildschirme hinter der Band dort sichtbar und die Oasis–Klassiker laut und deutlich zu hören sind.