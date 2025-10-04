Oasis-Gitarrist Paul «Bonehead» Arthurs: Tourpause wegen Prostatakrebs

«Anfang dieses Jahres wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert», schrieb Arthurs in seinem Post. Die gute Nachricht folgte direkt: «Ich spreche wirklich gut auf die Behandlung an, was bedeutete, dass ich Teil dieser unglaublichen Tour sein konnte.» Doch nun stehe die nächste Phase seiner medizinischen Versorgung an. Deshalb werde er die Konzerte in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney verpassen müssen, erklärte der Gitarrist. Die Enttäuschung darüber sei gross: «Ich bin wirklich traurig, diese Oasis–Shows zu verpassen.»