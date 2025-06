Offenbar unheilbar krebskrank: Alfons Schuhbeck legt Geständnis ab

Schuhbeck gestand somit, unrechtmässig staatliche Coronahilfen abkassiert und trotz unmittelbar drohender Insolvenz seine Betriebe fortgeführt zu haben. Das zu erwartende Strafmass, das aller Voraussicht nach am 14. Juli offiziell verlesen wird, ist damit bereits jetzt abzuschätzen. So hatte der zuständige Richter vor Schuhbecks Geständnis in Aussicht gestellt: «Bei einem vollumfänglichen wahrheitsgemässen Geständnis schlagen wir eine Gesamtfreiheitsstrafe von mindestens vier Jahren und höchstens vier Jahren und 8 Monaten vor.» Seine bereits bestehende Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung würde sich somit um zehn bis maximal 18 Monate verlängern.