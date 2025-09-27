Offiziell: «The Social Network»-Fortsetzung kommt 2026

In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte von US–Branchenmedien zur geplanten Fortsetzung des Erfolgsfilms «The Social Network» aus dem Jahr 2010. Jetzt hat das Filmstudio Sony das neue Projekt sowie seinen Cast offiziell bestätigt, den Titel bekannt gegeben und auch verkündet, dass «The Social Reckoning» schon im Jahr 2026 in den Kinos erscheinen wird, wie unter anderem «Variety» berichtet.