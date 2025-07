Ohne Drehbuch: So entstand Yvonne Pferrer und Jeremy Grubes Kinofilm

Nach der Fertigstellung des Films – natürlich in Eigenregie – ging es mit den Unsicherheiten immer noch weiter. «Wir haben so viele Gespräche geführt, unter anderem mit Netflix, und standen an dem Punkt, an dem wir keine Vorstellung hatten, wo der Film landen wird», berichtet der Musiker. Umso grösser war die Freude über den finalen Weg: «Und dann kam plötzlich das eine zum anderen und wir hatten einen offiziellen deutschen Kinofilm.» Die Open–Air–Tour ist jetzt noch ein weiteres Highlight: «Den jetzt nochmal unter freien Himmel zu zeigen – dort, wo er auch entstanden ist – ist natürlich etwas ganz Besonderes».