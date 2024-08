Ohne Kevin Costner: «Yellowstone» kehrt im November zurück

Darum ist Kevin Costner nicht mehr dabei

In Staffel 5B wartet auf die Zuschauer eine gravierende Änderung. Hauptdarsteller Kevin Costner (69) ist nicht mehr dabei. Mitte Juni hatte der «Bodyguard»–Star in einer Videobotschaft seinen Abschied verkündet. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über ein Zerwürfnis mit den Machern der Serie gegeben. So wurde ihm etwa vorgeworfen, dass er zu selten am Set aufgetaucht sei und andere Prioritäten gehabt hätte. Seinen Co–Stars warf Costner vor, ihn nicht verteidigt zu haben.