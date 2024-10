Ohtahara-Syndrom: David Cameron spricht über den Tod seines Sohnes

Die schwarzen Wolken verfliegen

«Ich erinnere mich an den grossen Segen, den es bedeutet, sein erstes Kind zu bekommen», erzählt der Politiker. «Trotz all der Schwierigkeiten, die er mit den Anfällen und der zerebralen Kinderlähmung und allem anderen hatte, erinnert man sich noch an diesen wunderschönen, lächelnden Jungen, den man auf seinem Schoss hatte und um den man sich kümmerte und den man liebte.» Das Besondere an Trauer sei, «dass es am Anfang nur schwarze Wolken gibt. Aber nach einer Weile brechen die glücklichen Erinnerungen durch.» So denke er heute an seinen Sohn, der in diesem Jahr 22 Jahre alt geworden wäre.