«Oktoberfest 1905» startet: Alles Wissenswerte zur zweiten Staffel

Mit «Oktoberfest 1905» startet am 12. September in der ARD Mediathek die heiss erwartete Fortsetzung der TV–Serie «Oktoberfest 1900» aus dem Jahr 2020. Diesmal mit vier Folgen, die dramaturgisch dichter erzählt sind als in der ersten Staffel. Am 20. September um 20:15 Uhr feiert die zweite Staffel dann auch ihre lineare Premiere im Ersten. Nach dem preisgekrönten Erfolg der ersten Staffel setzt das TV–Epos seine Geschichte im München der Jahrhundertwende fort – fünf Jahre später, voller Machtkämpfe, familiärer Intrigen und neuer Figuren.