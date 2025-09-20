«Oktoberfest 1905»: Welcher Serienstar ist ein echter Wiesn-Kenner?

Martina Gedeck: «Auf der Wiesn scheint alles erlaubt»

Die Münchner Schauspielerin Martina Gedeck (63), die in der Serie als Romans Mutter Maria Hoflinger zu sehen ist, outet sich hingegen als grosse Oktoberfest–Kennerin. Für sie ist die Wiesn ein Sinnbild für Überschwang und Abgründe: «Das Oktoberfest – die Wiesn, wie der Volksmund sagt – war seit jeher ein Mikrokosmos der Entgrenzung, ein überwältigender Ort, an dem man, wenn man nicht gleich versinkt, in einen Strudel der Abnormitäten gerät, der einem den Atem nimmt. Das Monströse, Verformte, Hässliche – hier wird es nicht versteckt, sondern ins Zentrum gerückt, hier wird es auf dem Silbertablett präsentiert und stolz zur Schau gestellt», sagt sie.