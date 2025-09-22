Oktoberfest 2025: Diese Promis legten Pärchenauftritte hin

In München feiert derzeit wieder die Prominenz auf dem Oktoberfest. Zum Auftakt am vergangenen Wochenende versammelten sich bereits einige bekannte Gesichter, darunter auch Promipaare, die innig für die Kamera posierten.
Beim stargespickten Almauftrieb im Käfer–Zelt zeigten sich beispielsweise Schauspielerin Veronica Ferres (60) und ihr Ehemann, Unternehmer Carsten Maschmeyer (66), Arm in Arm. Ebenso den Fotografen präsentierten sich Scooter–Frontmann H. P. Baxxter (61) und Ehefrau Sara (24), die am Samstag und am Sonntag ihre Wiesn–Besuche zelebrierten.
Für grosse Aufmerksamkeit sorgten ebenso Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36). Sie zeigten sich mit Kumpel Thomas Hayo oder Klums Mutter Erna Klum mitten unter den feiernden Gästen. «Schee wars», resümierte das Model bei Instagram seinen allerersten Wiesn–Abend überhaupt. Zuvor hatte Klum am Donnerstag ihre Pre–Wiesn–Party «HeidiFest» im Münchener Hofbräuhaus gefeiert.
Musiker, Politiker oder Sportlegenden geben sich die Ehre
Das erste Oktoberfest–Wochenende für einen Pärchenauftritt nutzten ebenso Realitystar Giulia Siegel und Ludwig Heer, Schauspielerin Mariella Ahrens und Marco van Dré, Oliver Pochers Exfrau Alessandra Meyer–Wölden und Alexander Müller, Comedian Michael Mittermeier und Ehefrau Gudrun Mittermeier, Moderatorin Jennifer Knäble und Ehemann Felix Moese oder Miroslav Klose und Ehefrau Sylwia.
Und welche Promis tummelten sich am Wochenende sonst noch so auf dem grössten Volksfest der Welt? Rapper Drake (38) liess sich die Bierzelt–Sause nicht entgehen und überraschte am Samstag mit einem Besuch auf dem Oktoberfest. Zudem besuchten die Münchner Theresienwiese unter anderem Models wie Heidi Klums Tochter Leni Klum, die in einem modernen Dirndl–Look in Schwarz erschien, Musikstars wie Jürgen Drews, Politiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz oder Sportstars wie Bayern–Legende Giovane Elber. Bis zum Oktoberfest–Ende am 5. Oktober 2025 werden viele weitere Promis erwartet.