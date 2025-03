Video von Besuch bei Hersteller

Oliver-Pocher-Ex Amira Aly lässt Öko-Luxushaus bauen

Nach ihrem Sieg bei «Schlag den Star» kündigte Amira Aly an, das Geld in ein neues Haus in Köln zu investieren. Nun liess die Moderatorin ihre Fans bei einem Besuch der Baufirma in Österreich über die Schulter schauen. Es soll in der Nähe ihres Ex–Mannes Oliver Pocher aufgebaut werden...