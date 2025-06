Olivia Munn wollte die Schauspielerei an den Nagel hängen

Und auch privat ist sie glücklich. Es sei «so verrückt», dass sie zwei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose hier mit «zwei wunderbaren Babys sitze», so Munn. «Ich bin einfach so glücklich und dankbar, und ich bin wirklich stolz auf das, was ich tun konnte. Ich wusste nicht, wie viel Kraft ich in mir hatte.»