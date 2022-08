Olivia Newton-John: «Grease»-Star im Alter von 73 Jahren verstorben

Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist tot. Der Star aus dem Musical «Grease» starb am Montagmorgen im Alter von 73 Jahren, wie über den offiziellen Facebook-Account mitgeteilt wurde. In dem Posting heisst es unter anderem: «Dame Olivia Newton-John ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien von uns gegangen, umgeben von Familie und Freunden.»